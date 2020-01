Casemiro foi herói improvável na vitória do Real Madrid por 2-1 sobre o Sevilha, em jogo da 20.ª jornada da Liga espanhola.

O médio ex-FC Porto apontou os dois golos dos merengues, que chegaram aos 43 pontos e «obrigam» o Barcelona a vencer este domingo para voltar a igualar o rival.

Os três golos do jogo foram apontados num espaço de 13 minutos. Aos 57m, Casemiro picou com sucesso sobre o guarda-redes dos andaluzes após boa combinação com Lucas Vázquez, regressado à competição após mais de dois meses.

O holandês Luuk de Jong empatou ao minuto 64, mas Casemiro voltou a deixar marca no jogo, recolocando os merengues na frente aos 69 minutos.

Rony Lopes foi lançado no Sevilha na reta final do jogo, mas o resultado não voltou a sofrer alterações.