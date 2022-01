William Carvalho contribuiu para a vitória do Bétis de Sevilha frente ao Espanhol, em Barcelona (1-4), no arranque da 22.ª jornada da liga espanhola.



Na reta final do encontro, quando a equipa da Andaluzia já tinha o triunfo garantido, o internacional português ficou irritado com uma falta de Raúl de Tomás, antigo avançado do Benfica.



Com o jogo interrompido, o médio luso fez um sprint na direção do adversário e chegou a colocar as mãos na face de Raúl de Tomás, que se deixou cair no relvado.



O avançado, autor do único golo do Espanhol no encontro, acabou por ver a cartolina amarela.

