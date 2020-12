Depois de ter bisado frente ao Athletic Bilbao, Karim Benzema recebeu um tremendo elogio por parte de Zinedine Zidane. O técnico do Real Madrid não tem dúvidas e considera o compatriota como o melhor avançado da história do futebol francês.



«Para mim Benzema é o melhor avançado da história do futebol francês. Continua a demonstrar, já está no Real Madrid há muito tempo, fez mais de 500 jogos e marcou muitos golos. O seu palmarés fala por si mesmo. Para mim é o melhor, sem dúvida», referiu ex-campeão do mundo gaulês, em conferência de imprensa.



Zizou explicou qual a característica que mais aprecia em Benzema. «Está um jogador mais maduro. Não é um número nove puro, não pensa só em marcar e encanta-me por isso. Associa-se com os colegas e isso é o que mais gosto de ver. E tem golo, porque marca golos quando é preciso, tal como aconteceu hoje.O Karim é assim», acrescentou.