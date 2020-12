O Real Madrid jogou com mais um jogador desde os 13 minutos, mas só no quarto de hora final conseguiu bater o Athletic Bilbao (3-1), numa partida antecipada da 19.ª jornada da Liga espanhola.



O início de jogo, como já referido, ficou marcado pela expulsão de Raúl García. O experiente médio viu o primeiro cartão amarelo aos oito minutos e recebeu o segundo cinco minutos depois. A partir daí, o contexto do encontro mudou completamente.



Os bascos defenderam praticamente em trinta metros, o que obrigou os «merengues» a arriscarem de meia-distância. Foi assim que o campeão espanhol chegou ao golo: Vinícius atrasou para a entrada da área e Toni Kroos desbloqueou o marcador (45+2).



No entanto, a segunda parte foi distinta e os Leões de San Mamés igualaram aos 52 minutos. Ander Capa combinou com Óscar De Marcos e à segunda bateu Courtois, igualando a contenda.



O Real Madrid carregou à procura da vitória, tendo Zidane introduzido Asensio e Isco na partida. Acabou por ser Karim Benzema a recolocar os «blancos» na frente do marcador. Canto cobrado rapidamente por Asensio com Carvajal a cruzar para o cabeceamento do francês.



Os minutos finais do jogo foram de loucos. Courtois negou o empate a Mikel Vesga e no contra-ataque Benzema bisou e fixou o resultado final.



O Real Madrid chegou aos 26 pontos e igualou Real Sociedad e Atlético de Madrid na liderança, mas os colchoneros têm menos dois jogos realizados. Por sua vez, o Athletic Bilbao é 13.º com 14 pontos.