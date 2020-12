Depois de um ciclo negativo, o Real Madrid somou o terceiro triunfo consecutivo. Após o triunfo no dérbi ante o Atlético de Madrid, Zidane teceu rasgados elogios a Modric e Kroos, peças fundamentais no meio-campo merengue.



«Afastei-os um pouco para procurar outra saída de bola, é verdade. Assim podíamos fazer diagonais e encontrar espaços livres. Estão do c*******, excecionais. O Karim também. E o Lucas está numa forma fenomenal. O Carvajal, o nosso capitão, Varane... todos estão muito bem», elogiou, em conferência de imprensa.



O técnico francês confessou ainda ter ficado magoado com certas críticas que recebeu durante o período menos bom do emblema campeão espanhol.



«O mais importante é acreditar no que se faz. Os jogadores acreditam e isso é importante. Mostrámos que o Real Madrid sabe jogar. Há coisas que magoam, mas que te tornem mais fortes. A crítica é uma parte do futebol e há que aguentá-las. E os jogadores também», admitiu.