Diego Simeone, em declarações na flash interview da Eleven Sports, após a derrota por 2-0 no dérbi de Madrid com o Real:



«O Real começou mais forte e teve um melhor posicionamento que nós. Feriram-nos com a intensidade e velocidade da bola que impuseram. Ficaram cómodos do jogo depois do golo de bola parada. Custou-nos impor o ritmo. Na segunda parte ficámos melhor, podíamos ter empatado pelo Lemar, uma situação idêntica à do jogo com o Valladolid. Desta vez, a bola não entrou. Eles tiveram o jogo controlado e chegaram ao 2-0. Tivemos a oportunidade do Saúl na qual podíamos ter encurtado o resultado. Não jogámos bem na primeira parte. Ainda assim, a segunda parte foi melhor que a primeira.»



«Tenho de entender que os jogadores têm feito trabalho enorme. Jogam quase todos os dias. A equipa não perdia há algum tempo, mas um dia tinha de acontecer. Eles foram superiores e melhores que nós, quando assim é, temos de lhes dar os parabéns. Vínhamos de um grande esforço mental depois da Champions.»



[Por que razão mudou várias vezes o desenho tático da equipa?]:



«O treinador enganou-se no plano e no onze que escolheu. A partir daí procura melhorar o que se está a ver.»



[Comentário à irritação de Félix quando saiu]: «Têm de perguntar ao jogador. Não estou na cabeça dele. Se calhar saiu chateado porque sentiu podia fazer mais. Há muitas razões para ele ter tido essa reação.. Entendo tudo isso. Sou o condutor e estou aqui para resolver qualquer situação e essa situação é normal. Saídas de Félix e Suárez? Queria ter pernas frescas, mais recuperações de bola para ser mais forte e impedir que o jogo se partisse. Estávamos a perder 2-0 e um resultado mais volumoso era prejudicial para o futuro da equipa.»