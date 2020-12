O Atlético foi uma sombra de si mesmo e acabou derrotado pelo Real no dérbi de Madrid (2-0). Um triunfo justo da única equipa que entrou no estádio Alfredo Di Stéfano para tentar, de facto, conquistar os três pontos.



O Real Madrid teve um início de jogo à campeão: dominador, agressivo com e sem bola, enfim, engoliu o rival da cidade. Depois de um pontapé de Modric ao lado, Oblak defendeu para o poste um pontapé forte de Benzema aos dez minutos. De resto, o francês cumpriu 528.º jogo pelos «blancos» e tornou-se no estrangeiro com mais encontros pelo clube.



Após o primeiro aviso sério à baliza do guarda-redes esloveno, os campeões espanhóis marcaram mesmo. Canto de Toni Kroos para a cabeça de Casemiro - antecipou-se a Felipe e Félix - que fez o 1-0.



Ao contrário do que se esperava, o Atleti manteve-se fiel à postura defensiva apesar da desvantagem. João Félix teve dois pormenores excelentes, mas raramente esteve em jogo tal como Luis Suárez. O conjunto de «El Cholo» terminou a primeira parte sem qualquer remate à baliza de Courtois.



Simeone não gostou do que viu nos primeiros 45 minutos e trocou três jogadores ao intervalo: Lodi, Lemar e Correa renderam Felipe, Herrera e Carrasco. Casualidade ou não, logo a abrir a etapa complementar Lemar falhou o empate na pequena área.



O líder da Liga espanhola tinha mais bola e tentava ferir o Real Madrid. Porém, Diego Simeone decidiu substituir Félix por Saúl. O português ficou inconsolável e pontapeou uma cadeira da bancada, mostrando-se a sua irritação.



Volvidos três minutos, o Real Madrid fez o 2-0 com muita felicidade: Carvajal encheu o pé, acertou no poste e viu a bola bater nas costas de Oblak e entrar na baliza. Enfim, a felicidade protege os audazes, não é?



O Atlético teve o mérito de não se entregar e esteve perto de reduzir por Saúl, mas Courtois agigantou-se e travou o cabeceamento do espanhol. Sim, o primeiro remate dos colchoneros à baliza foi aos 81 minutos que assim sofreram a primeira derrota desde fevereiro nas provas internas.



Para já, o Ateti é líder com 26 pontos, mas pode acabar a jornada atrás da Real Sociedad que apenas joga este domingo. Por sua vez, o Real Madrid subiu ao terceiro lugar - tem 23 pontos.