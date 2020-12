Os números não enganam. Após um ano aquém, João Félix assumiu-se como titular indiscutível na equipa de Simeone e está a um golo de igualar o registo de 2019/20.



Na véspera do dérbi de Madrid, Koke explicou que o que mudou no português de um ano para o outro.



«O ano passado foi de transição, não só para o João como para todos. Houve uma mudança no que diz respeito a atacar, defender, estar comprometido com o que lhe pede o treinador. Quando ele estiver assim, vai crescer e, pouco a pouco, vamos vendo o jogador que todos queremos ver», referiu, em entrevista ao diário AS.



Félix, de 21 anos, leva oito golos marcados em 16 jogos na nova época.