João Félix saiu irritado aos 60 minutos do dérbi de Madrid entre Real e Atlético. Depois de Koke e Simeone terem abordado a frustração do jovem avançado, foi a vez do presidente dos colchoneros.



Enrique Cerezo desvalorizou o descontentamento do internacional português. «Todos querem jogar, mas têm de compreender que temos um plantel extenso. Por vezes, os jogadores não estão nos seus dias. Hoje não foi o nosso dia», disse, citado pelo Mundo Deportivo.



O líder máximo do Atleti deixou ainda uma palavra de ânimo à equipa. «Não foi a noite da equipa. É o primeiro jogo que perdemos e é a primeira vez que sofremos dois golos. Na vida tudo chega e hoje tocou-nos perder com o Real Madrid», afirmou.