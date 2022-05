A federação de futebol dos Estados Unidos (USSF) anunciou um acordo com os representantes das seleções masculina e feminina, para assinar um contrato coletivo de trabalho que prevê que homens e mulheres tenham vencimentos iguais.

Fica formalizado, assim, o denominado «Equal Pay», longa batalha jurídica da seleção feminina, que reivindicava os mesmos direitos.

A federação já tinha anunciado, em fevereiro, que ia avançar nesse sentido, mas agora é que o acordo foi formalizado, e tem validade até 2028.

«Os termos da compensação igualitária incluem o Campeonato do Mundo, e contemplam também o mesmo mecanismo de distribuição de receitas comerciais por ambas as equipas. Estes acordos asseguram que os internacionais pelos Estados Unidos continuarão entre os mais bem pagos do mundo. Perante estes acordos, a federação dos Estados Unidos torna-se a primeira a pagar o prémio de participação no Campeonato do Mundo de forma igualitária. Para além disso, e de igual importância, os contratos coletivos melhoram questões não-financeiras, relacionadas com a saúde e segurança, a privacidade de dados e o equilíbrio nas responsabilidades de clubes e seleções», refere o comunicado.

Este acordo histórico vai para além da questão puramente financeira: contempla creches para os filhos, planos de reforma e até as mesmas condições de treino, viagem ou alojamento.