O Los Angeles FC era o campeão, mas não conseguiu revalidar o título, já que o Columbus Crew foi mais forte na final da MLS, a liga de futebol norte-americana.

A equipa do Ohio teve a vantagem de jogar em casa, por ter tido um desempenho melhor na fase regular da prova.

O colombiano Cucho Hernández fez o primeiro golo do jogo, de grande penalidade, aos 33 minutos. Ele que acabou por ser considerado o homem do jogo.

Pouco depois, o ganês Yaw Yeboah dobrou a vantagem, deixando o Columbus Crew bem lançado para a conquista do terceiro título da sua história.

O Los Angeles FC ainda reduziu, na segunda parte, através do melhor marcador da prova, o gabonês Denis Bouanga.

Não foi suficiente para os ex-campeões evitarem a derrota, num jogo em que contaram com a presença do italiano Giorgio Chiellini, de 39 anos, que foi titular.

