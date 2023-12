O Paris Saint-Germain teve de sofrer, mas conseguiu vencer esta noite na receção ao Nantes (2-1), em jogo da 15.ª jornada da Ligue 1.

Danilo Pereira e Vitinha foram titulares no conjunto parisiense – Gonçalo Ramos e Louis Mouquet não saíram do banco –, e foi mesmo Vitinha a servir Bradley Barcola a fazer o 1-0, aos 41 minutos.

Estreia do jovem contratado no verão ao Lyon a marcar pelo clube de Paris.

No início da segunda parte, aos 55 minutos, Mostafa Mohamed fez o empate e deixou o Parque dos Príncipes em alerta.

O tempo foi correndo, o empate começou a parecer uma hipótese cada vez maior, até que apareceu Kolo Muani: o avançado francês entrou aos 79 minutos e quatro minutos depois fez o 2-1, na sequência de um lance de bola parada.

Com este resultado, o PSG lidera o campeonato francês, com 36 pontos, mais seis do que o Mónaco, segundo. O Nantes é nono, com 18 pontos.

De resto, e mais cedo, os monegascos triunfaram em casa do Rennes, igualmente por 2-1.

Vanderson (51m) e Youssouf Fofana (85m) marcaram para o emblema do Principado, ao passo que Benjamin Bourigeaud reduziu em cima do minuto 90, de penálti.

(IMAGENS ELEVEN NA DAZN)