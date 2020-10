«Agora é que é». Freddy Adu, que chegou a ser apontado como um dos jogadores mais promissores do mundo, anunciou, aos 31 anos, que está preparado, aliás, nunca esteve tão bem preparado, para dar início a mais uma aventura, agora no modesto Österlen FF, clube do quarto escalão do futebol sueco.

«Nunca é tarde demais para dar o passo certo. Senti muita falta deste desporto e estou muito feliz por ter uma nova oportunidade para voltar a jogar. Um passo de cada vez», escreveu o antigo internacional norte-americano na sua conta pessoal no Twitter.

A verdade é que Freddy Adu, que chegou a representar o Benfica, em 2007, estava afastado do futebol desde o final de 2018, quando deixou o Las Vegas Lights, dos escalões secundários dos Estados Unidos. O avançado assume que nem sempre geriu bem a carreira, mas agora está determinado em vingar. «No passado saltei algumas etapas, mas agora tenho a oportunidade de fazer as coisas bem. Estou entusiasmado e nunca estive tão bem preparado», garantiu ainda.

Freddy Adu foi contratado pelo Benfica em 2007, pouco depois de se ter estreado pela seleção dos Estados Unidos com apenas 17 anos, mas nunca chegou a impor-se na Luz. Ainda participou em 21 jogos na primeira época, com cinco golos, mas depois foi sucessivamente emprestado ao Monaco, Belenenses, aos gregos do Aris Salónica e aos turcos do Caykur Rizespor.

