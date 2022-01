A seleção de Cabo Verde entrou a vencer na Taça das Nações Africanas, graças a um triunfo pela margem mínima sobre a Etiópia (0-1), em jogo da primeira jornada do grupo A da competição, este domingo.

Um golo de Júlio Tavares, de cabeça, já em cima do intervalo (45+1m), decidiu o encontro a favor da formação cabo-verdiana, comandada por Pedro Leitão Brito. Tavares joga no Al Faisaly, da Arábia Saudita, treinado pelo português Daniel Ramos.

O golo aconteceu já com a seleção etíope reduzida a dez elementos, por expulsão com vermelho direto de Yared Bayeh, após recurso ao vídeo-árbitro, aos 12 minutos, no duelo disputado no Estádio Paul Biya, em Yaoundé.

Já este domingo, no jogo de abertura da competição, a seleção anfitriã, treinada pelo português António Conceição, venceu no outro duelo do grupo A: os Camarões derrotaram Burquina Faso por 2-1.

Assim, Camarões e Cabo Verde ocupam os dois primeiros lugares do grupo A, com três pontos cada. Burquina Faso e Etiópia fecham a primeira jornada sem pontos.

A segunda jornada do grupo disputa-se na quinta-feira: Camarões-Etiópia e Cabo Verde-Burquina Faso.