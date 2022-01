O selecionador dos Camarões, António Conceição, assumiu este sábado o objetivo de chegar à final da Taça das Nações Africanas, prova que arranca no próximo domingo.

Na conferência de imprensa de antevisão à partida inaugural frente o Burkina Faso, o treinador português frisou, no entanto, que para isso acontecer é preciso muito trabalho.

«O povo sente a seleção e quer vê-la na final. Um sentimento que é comum a toda a gente, desde a equipa técnica, jogadores e federação. Temos um historial grande nesta competição e há um longo caminho pela frente, em que a primeira etapa é o apuramento para os oitavos de final. O grupo é muito equilibrado e, por isso, é necessário trabalhar muito», disse, citado pela Lusa.

Conceição admite, de resto, que este é o ponto alto da sua carreira: «É um grande desafio, é o nosso foco e a dedicação será total, para encontrarmos caminhos de sucesso. Isso exige que aprimoremos as nossas capacidades, para tornarmos a nossa equipa mais forte.»

«Os níveis emocionais vão ser elevados, porque é o jogo inaugural, com 80 por cento da lotação do estádio garantida. Os Camarões precisam de ser muitos consistentes e a responsabilidade maior está do nosso lado. Sabemos que o adversário não tem nada a perder, apresentar-se-á motivado e nós temos, também, de estar muito motivados», afirmou ainda, sobre o encontro com o Burkina Faso, agendado para domingo, às 16hh00.