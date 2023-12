O diretor técnico da seleção checa, Erich Brabec, esteve presente no sorteio da fase final do Euro 2024 e considerou que Portugal é o favorito a vencer o grupo, dada a qualidade que tem em todas as posições.

«Definitivamente, Portugal é o favorito para ficar em primeiro lugar», afirmou o antigo defesa. «Para cada posição, tem dois ou três bons jogadores a atuar na Europa. Tem muita qualidade em todas as posições no campo», acrescentou.

A Chéquia está numa situação estranha, apesar de ter conseguido qualificar-se para a fase final, já que se encontra sem selecionador nacional, depois da saída de Jaroslav Silhavy, anunciada pelo próprio no final da derradeira partida da fase de apuramento.

Erich Brabec, contudo, disse que isso «não é um problema», já que «têm algum tempo» para encontrar um novo treinador.

Boas e más memórias em europeus

O mesmo dirigente recordou o jogo entre portugueses e checos nos quartos de final do Euro 2012, na Polónia, resolvido com um golo de Cristiano Ronaldo, antes de Portugal perder nas meias-finais, nos penáltis, com a Espanha.

«Temos essa má experiência, em 2012, mas fomos felizes em 1996. Está empatado. Agora, quando jogarmos no primeiro encontro da fase final, talvez seja bom para nós», afirmou.

A seleção portuguesa vai estrear-se na competição, precisamente, diante dos checos, a 18 de junho, em Leipzig.

Segue-se o jogo com a Turquia, a 22 de junho, em Dortmund, antes de fechar a fase de grupos, quatro dias depois, em Gelsenkirchen, diante do adversário que vencer o caminho C dos play-offs, agendado para março: Geórgia, Luxemburgo, Grécia ou Cazaquistão.