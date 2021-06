O Europeu de futebol vai ter oito jogos no estádio de Wembley, de 13 de junho a 11 de julho.

A Fan Zone na Trafalgar Square e o Football Festival no Potters Fields Park têm uma programação repleta de eventos e música, desde o fim de semana de abertura até à final. A Tower Bridge será transformada numa grande galeria de arte ao ar livre.

O projeto de arte, da autoria do artista de rua francês JR, viajará também para diferentes locais da cidade durante o torneio, criando obras de arte temporárias em Londres.

O estádio vai permitir a entrada de cerca de 22500 espectadores em cada jogo.

O que se pode fazer em Londres sem gastar muito

Uma boa dica para economizar nos transportes públicos é aproveitar para andar bastante a pé ou pedalar pela área central da cidade.

E quem gosta de visitar muitas atrações pode sempre adquirir o London Pass, um cartão que permite o uso de todos os transportes públicos da cidade. Os preços variam de acordo com o número de dias pretendido – 1, 2, 3 e 6 dias – além da idade da pessoa.

Alguns marcos famosos da cidade incluem o Palácio de Buckingham, a London Eye, Piccadilly Circus, a Catedral de São Paulo, a Tower Bridge e o The Shard. Londres é sede de inúmeros museus, galerias, bibliotecas e outras instituições culturais.

O Palácio de Buckingham é a residência oficial e também onde ficam os escritórios da monarquia britânica desde 1837. Entre maio e julho, diariamente, acontece a troca da guarda em frente ao palácio. A cerimónia começa às 11h. Durante o verão, quando a rainha passa a temporada na Escócia, é possível visitar algumas partes do palácio, como as salas de Estado e o estábulo real. Os bilhetes são vendidos no site oficial do palácio.

Se seguir a pé em direção à margem sul do rio Tâmisa vai encontrar uma roda com 121 metros de altura. O passeio dura 30 minutos. A dica é comprar o bilhete com antecedência no site do local, porque, para além de pagar menos, ainda pode reservar dia e hora. No site também são vendidos bilhetes combinados com outras atrações, como o aquário Sea Life e o museu Madame Tussauds.

Camden Town ganhou fama depois de revelar ao mundo a cantora Amy Winehouse e é agora dos bairros mais famosos de Londres. A famosa cervejaria Candem Brewery e a rua Camden High Street situam-se neste bairro.

Para quem tem apenas um dia na capital inglesa, é possível visitar os principais pontos turísticos: Abadia de Westminster, Big Ben, London Eye e o cruzeiro pelo Rio Tâmisa.

O turismo é um dos principais setores económicos de Londres, arrecadando mais de 1,5 mil milhões de euros (1,5 mil milhões de libras esterlinas) anualmente.

A capital inglesa atrai mais de 14 milhões de visitantes internacionais anualmente, o que a torna a cidade mais visitada de toda a Europa.