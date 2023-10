O jogo era ‘amigável’ e fez-se quase em clima de festa, em Lille. Frente a frente, duas seleções felizes, acabadas de confirmar o apuramento para a fase final do campeonato da Europa.

A França, com a vitória nos Países Baixos, na passada sexta-feira, que lhe permitiu manter um registo cem por cento vitorioso; a Escócia graças à ajuda da Espanha – com quem tinha sofrido a única derrota na qualificação – que bateu a Noruega, no domingo.

Didier Deschamps fez algumas alterações na equipa titular, incluindo a entrada de Camavinga – e o médio do Real Madrid foi decisivo no primeiro golo do jogo, que ofereceu a Billy Gilmour.

Camavinga assiste... Gilmour 🫣#sporttvportugal #FUTEBOLnaSPORTTV #frança #escocia pic.twitter.com/A0Md8RFOvt

— SPORT TV (@SPORTTVPortugal) October 17, 2023

O médio do Brighton foi uma das muitas mudanças operadas no lado escocês, pelo técnico Steve Clarke, em relação à partida em Espanha. Fosse por isso, ou porque a França é manifestamente superior, a Escócia não teve capacidade para impedir a reação gaulesa.

A reviravolta foi protagonizada por um defesa, apesar de a França ter muita qualidade no ataque: Pavard fez dois golos de cabeça, como se fosse um ponta-de-lança! 2-1 aos 24 minutos.

E, ainda antes do intervalo, chegou o terceiro golo francês, pelo inevitável Mbappé, de grande penalidade. Chegou aos 43 ao serviço da seleção, está a um de apanhar Griezmann, que é o terceiro melhor marcador da história do país – depois há Henry com 51 e Giroud, com 54.

A França foi sempre superior e podia mesmo ter construído uma goleada, incluindo um par de ocasiões em que a bola acertou na trave. Numa sessas situações - remate de Griezmann ao travessão - Coman fechou o resultado com um remate imparável.

A França está forte e recomenda-se. Em novembro ainda recebe Gibraltar e vai à Grécia, para fechar o apuramento. A Escócia, apesar de apurada, precisa de melhorar. Tem jogos marcados na Geórgia e em casa, com a Noruega, no próximo mês.