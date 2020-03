O presidente da Federação Francesa de Futebol (FFF), Noël Le Graët, anunciou esta quinta-feira a suspensão de todas as competições amadoras no futebol gaulês.

A decisão da FFF surgiu na sequência da mensagem do Presidente da República do país, Emmanuel Macron, que anunciou várias medidas para suster a pandemia do novo coronavírus (covid-19) no país, como o «limitar ao máximo possível os encontros».

Em nota oficial, a FFF decreta a «suspensão de todas as atividades e competições geridas pela Federação, as suas ligas e distritos, em todo o território». A medida engloba, assim, todas as provas amadoras masculinas e femininas, de todas os escalões, com efeitos a partir desta sexta-feira, dia 13.