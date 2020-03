A FIFA anunciou este domingo ter decidido libertar os clubes da obrigação de ceder jogadores às seleções nacionais para os jogos que se vão disputar em março e abril. Uma decisão justificada pela atual situação mundial provocada pelo coronavírus. «A situação está a evoluir rapidamente em todo o mundo e várias restrições de viagens internacionais já foram impostas por diferentes autoridades públicas», pode ler-se no comunicado.

«A FIFA entende que realizar as partidas nas circunstâncias atuais pode não apenas apresentar riscos potenciais à saúde dos jogadores (e do público em geral), mas também, muito provavelmente, comprometer a integridade desportiva de tais partidas, na medida em que determinadas equipas podem ser privadas dos seus melhores jogadores, enquanto outras não.»

A FIFA já adiou os jogos de apuramento para o Mundial 2022 referentes às zonas asiática e sul-americana, aconselhando agora as restantes confederações, ou as seleções no caso de encontros particulares, a fazer o mesmo, adiando os respetivos jogos para outra data. De resto, acrescenta que vai colaborar com todas as confederações e países para encontrar as melhores data para compensar esse sugerido. adiamento