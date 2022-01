Thomas Tuchel foi eleito o treinador do ano na gala da FIFA «The Best» que decorre esta segunda-feira.



O treinador alemão foi apontado ao cargo de treinador do Chelsea em janeiro do ano passado e conduziu os blues às conquistas da Liga dos Campeões e da Supertaça Europeia.



Tuchel superou a concorrência de Guardiola, técnico do Manchester City, e de Roberto Mancini, selecionador que levou a Itália à conquista do Euro 2020.