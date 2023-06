O ex-Benfica Filip Djuricic rescindiu com a Sampdoria e foi apresentado como reforço dos gregos do Panathinaikos.

O médio sérvio, de 31 anos, assinou um contrato válido por duas temporadas.

Djuricic, refira-se, volta à Grécia, onde terminou a formação, no Olympiakos. Passou ainda pelo Radnicki Obrenovac e Heerenveeen, antes de chegar à Luz no verão de 2013. Após uma época no Benfica, foi cedido ao Mainz, Southampton, Anderlecht e Sampdoria, que mais tarde o contratou a título definitivo. Passou ainda por Benevento e Sassuolo, antes de regressar à Samp.