Toni Kroos renovou por mais uma temporada com o Real Madrid, informou o clube.



Em final de contrato, o internacional germânico decidiu prolongar a ligação aos merengues até 2024. Significa que o médio de 33 anos vai jogar uma década no emblema de Madrid, onde chegou proveniente do Bayern Munique em 2014.



Toni Kroos vestiu a camisola «blanca» por 417 vezes e conquistou 20 títulos: quatro Ligas dos Campeões, cinco Mundiais de Clubes, quatro Supertaças Europeias, três Ligas espanholas, uma Taça do Rei e três Supertaças de Espanha.