Momo Sissoko pôs um ponto final na carreira de futebolista aos 34 anos. O internacional maliano anunciou a decisão nas redes sociais e tem recebido várias mensagens de apoio de antigos colegas e equipas que representou.

«É o fim para mim. Decidi terminar a minha carreira. É uma decisão verdadeiramente difícil de tomar e de comunicar», lê-se na página oficial do antigo futebolista nas redes sociais.

Sobrinho de Salif Keita, antigo avançado do Sporting, entre 1976 e 1979, e irmão de Moussa Sissoko, que representa atualmente o Tottenham e trabalha às ordens de Mourinho, o futebolista africano, formado nas famosas escolas do Auxerre, representou ainda grandes emblemas europeus como: Valência, Liverpool, Juventus, PSG e Fiorentina.

Com passagens ainda por Levante, Shanghai Shenhua e West Bromwich, antes de se tornar um autêntico globetrotter ao representar o Pune City (índia), Mitra Kukar (Indonésia), Atlético San Luis (México) e Kitchee (Hong Kong), Sissoko termina a carreira após uma temporada no Sochaux, formação com a qual terminou contrato no final de junho do ano passado.

Com más recordações de Portugal, mais especificamente do estádio da Luz, o médio africano chegou a ter a visão do olho direito em risco após um lance com Beto e teve de ser substituído ainda na primeira parte, em jogo dos oitavos de final da liga dos campeões, realizado em 2006, numa eliminatória que acabou com o afastamento do Liverpool aos pés do Benfica de Koeman.

Para trás fica uma carreira com várias conquistas e um palmarés de relevo, no qual se encontra uma liga espanhola, uma liga e uma taça francesas, uma taça e uma supertaça de Inglaterra, além de uma liga europa e uma supertaça europeia.