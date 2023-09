O Flamengo revelou a terceira camisola para a temporada 2023/24, que tem a particularidade de mudar de cor.

«Pela primeira vez, o Rubro-Negro troca as cores tradicionais por elementos em furta-cor, coloração que pode mudar de tom de acordo com a luz. Isso acontece por causa do fenômeno óptico chamado de iridescência, que faz certos tipos de superfícies refletirem cores diversas», explica o emblema brasileiro.

Veja a imagem associada ao artigo.