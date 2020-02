Após um autogolo inacreditável, o guarda-redes do Grenoble justificou o lance, argumentando que Mandanda já cometeu um erro idêntico.



«Há noites negras e esta foi uma delas. A propósito, queria colocar rapidamente a bola no Jérôme (Mombris), mas vi que ele não estava a olhar para mim e mudei de ideias. A bola escapou-me das mãos. Aconteceu algo idêntico ao Mandanda (do Marselha) há um ou dois anos [ndr: frente ao Valenciennes]. Estas situações ocorrem e não podemos achar que só os outros passam por isto. Estou desiludido porque o adversário ficou com dois golos de vantagem», disse, citado pelo L'Équipe.



Brice Maubleu admitiu que será preciso tempo para se recompor após a tremenda falha.



«Provavelmente vai andar a circular na internet, mas é preciso seguir em frente. Os guarda-redes estão muito expostos e estes são os riscos da posição», concluiu.



Veja o lance: