Depois do PSG ter ficado sem o principal patrocinador, a Accor, agora foi a vez de o mesmo acontercer ao Bordéus. O Bistro Régent, responsável por trinta por cento do orçamento da equipa treinada por Paulo Sousa, anunciou que cancelou de imediato o contrato de principal patrocinador do Bordéus até data a designar.

«Vamos ver o que acontece no final da temporada, mas, neste momento, não podemos pagar se nossa publicidade não estiver nos jogos de futebol», anunciou o Bistro Régent. O Bordéus, refira-se, apresentou na última temporada um prejuízo de 80 milhões de euros.

Recorde-se que, antes do Bordéus, também o PSG tinha ficado sem o patrocínio da Accor, que suspendeu os pagamentos ao clube francês até as competições de futebol de clubes regressarem.