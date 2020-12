Autor da arrepiante entrada sobre Neymar, no PSG-Lyon do passado domingo, Thiago Mendes foi punido pelo Comité de Disciplina da Liga francesa com três jogos de castigo, mas um fica como pena suspensa.

O médio brasileiro já tinha falhado o jogo com o Brest, da passada quarta-feira, e está indisponível também para o duelo com o Nice, do próximo sábado, mas regressa para a receção do Lyon ao Nantes, marcada para 23 de dezembro.

Thiago Mendes foi expulso por uma entrada de «tesoura» sobre Neymar, que chorou compulsivamente e abandonou o relvado de maca. Temeu-se uma lesão grave, mas tal não se confirmou, e o avançado brasileiro do PSG deve voltar à competição em breve.

Recorde a entrada de Thiago Mendes sobre Neymar no vídeo associado ao artigo.