O lateral brasileiro Ismaily dos Santos, que já jogou pelo Estoril, Olhanense e Sp. Braga, em Portugal, é reforço dos franceses do Lille, depois de ter representado os ucranianos do Shakhtar Donetsk nas últimas dez temporadas, três delas com Paulo Fonseca, o novo treinador do emblema francês.

O experiente lateral, de 32 anos, estava livre depois de ter terminado o vínculo ao Shakhtar Donetsk onde se sagrou por seis vezes campeão da Ucrânia, e assinou um contrato válido por uma temporada, mais uma de opção.

Ismailly chegou pela primeira vez à Europa em 2009, para representar o Estoril. Depois jogou ainda pela Olhanense (2010/11) e Sp. Braga (2011/12) antes de rumar a Donetsk.