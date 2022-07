O Paris Saint Germain terminou a digressão pelo Japão nesta segunda-feira, com um triunfo por 6-2 sobre o Gamba Osaka. No final da partida, o técnico dos parisienses, Christophe Galtier, foi questionado sobre a possibilidade de receber dois reforços em breve: Nordi Mukiele e o internacional português Renato Sanches.

«Vamos voar 12 horas, dormir e veremos amanhã [terça-feira], depois da viagem, se estarão lá um, dois, três, quatro ou cinco jogadores», brincou, citado pelo L'Equipe. «Mais a sério, o clube está a trabalhar, a manter-nos informados dos progressos e vamos ver o que acontece durante a semana.»

Renato Sanches poderá, assim, reencontrar Galtier e Luís Campos, com quem trabalhou no Lille. Tal como o Maisfutebol já tinha adiantado, o médio luso chegou a um entendimento com o Milan, mas o clube italiano ainda não tem acordo com o Lille. Ora, aproveitando essa indefinição, o PSG entrou na corrida pelo jogador.

Já o lateral-direito do Leipzig, Mukiele, segundo a imprensa francesa, deverá chegar a Paris até terça-feira.