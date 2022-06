O presidente do Lille, Olivier Létang, afirmou esta quinta-feira que o emblema francês nada recebeu do rival Paris Saint-Germain acerca do futebolista português, com vista a uma possível transferência.

«Há jogadores que podem sair e há jogadores que não podem sair. Queremos uma equipa competitiva. O Renato, como sabem, esteve perto do Barcelona no último ano, lesionou-se», começou por dizer esta tarde, na conferência de imprensa de apresentação do treinador português Paulo Fonseca, quando questionado sobre situações de mercado, nomeadamente sobre o médio luso.

«Ao dia de hoje não temos contacto com o PSG. Vimos muitos rumores sobre ofertas, mas não recebemos nada do PSG. Outros clubes estão interessados, em particular um belo clube europeu que nos fez ofertas. É isto», concluiu Létang.

Nos últimos dias, o Maisfutebol apurou que o PSG demonstrou interesse em Renato Sanches para reforçar o plantel, numa altura em que o médio do FC Porto, Vitinha, está também prestes a ser aquisição para os parisienses.

Além disso, o Milan também já se mostrou na corrida pelo antigo futebolista do Benfica.