Muito perto de trocar o FC Porto pelo Paris Saint-Germain, Vitinha viajou para Paris onde esta quinta-feira irá cumprir os trâmites para concluir a transferência para o campeão francês.

Tal como o Maisfutebol já havia noticiado, o PSG vai pagar aos dragões 40 milhões de euros, que é o valor da cláusula de rescisão do médio – de resto, o acordo sobre a forma de pagamento já está alcançado entre os dois clubes. No entanto, ainda há alguns detalhes que serão acertados já com a presença do internacional português na capital francesa.

Em Paris, à espera do médio internacional português de 22 anos, já está o agente Jorge Mendes, também a tratar das últimas burocracias antes da conclusão do negócio.

Vitinha, refira-se, vai deixar o FC Porto ao fim de onze anos e assinar um contrato válido com o Paris Saint-Germain para as próximas cinco épocas.