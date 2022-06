Esta terça-feira foi um dia especial para Vitinha. O internacional português visitou a escola onde iniciou os estudos e começou a jogar à bola antes de se tornar jogador profissional, em Vila Nova de Famalicão, tendo inaugurado um campo de futebol com o seu nome, como fez questão de assinalar nas redes sociais.

«Nunca imaginei visitar o 'Campo de Futebol Vitinha' na Escola EB/JI de Bairro», começou por escrever o médio do FC Porto.



«Ser agraciado por uma distinção como esta na escola primária que frequentei é um orgulho. Revisitar o campo de futebol onde tanto me diverti, onde ganhei e perdi, e onde hoje pude estar com tantas crianças deixou-me um sorriso gigante. Tantas memórias que guardo deste local onde pedia à minha mãe para ficar só mais 5 minutos», prosseguiu.

Vitinha, que conviveu com várias crianças e até jogou à bola com algumas delas, destacou que esta homenagem «é uma responsabilidade enorme», que o obriga «a trabalhar para as poder inspirar com bons exemplos».

Nas fotografias que o médio de 22 anos partilhou é possível ver que se fez acompanhar da família mais próxima neste dia em que recordou bons momentos do passado.

Percorra a galeria associada e veja como foi o dia de Vitinha no regresso à escola primária.