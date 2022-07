O presidente do Lille, Olivier Létang, dissipou as dúvidas esta quarta-feira ao confirmar que o futebolista português Renato Sanches vai mesmo sair do Lille e tem como destinos possíveis Paris ou Milão.

«Como já tinha dito na última conferência de imprensa, o Renato tem duas possibilidades muito boas, porque estamos a falar de dois grandes clubes», começou por dizer, quando questionado por Sanches, na conferência de imprensa de apresentação do novo reforço, o avançado maliano Mohamed Bayo, ex-Clermont.

«Se ele ainda está connosco hoje, é porque ainda não encontrámos um acordo com os clubes em questão, temos de ter um pouco de paciência. O Renato vai sair, sim, para que clube eu não sei. A natureza das conversas que estão em curso, como devem compreender, vou manter em segredo (risos). Mas será para Paris ou Milão», concluiu o dirigente.

Renato Sanches tem sido um dos nomes mais falados como possível saída do Lille neste mercado de transferências, com o Paris Saint-Germain e o Milan, atuais campeões francês e italiano, respetivamente, a tentarem garantir o médio internacional português. Resta agora perceber se o ex-Benfica vai continuar em França ou se ruma pela primeira vez na carreira ao futebol italiano.

A 30 de junho, na apresentação do treinador português Paulo Fonseca, Létang afirmara que nada tinha recebido de concreto quanto a propostas por parte do PSG. «Ao dia de hoje não temos contacto com o PSG. Vimos muitos rumores sobre ofertas, mas não recebemos nada do PSG. Outros clubes estão interessados, em particular um belo clube europeu que nos fez ofertas. É isto», referira.

Como o Maisfutebol já noticiou, o PSG demonstrou interesse em Renato Sanches para reforçar o plantel, tendo também o Milan mostrado ambições na corrida pelo jogador de 24 anos.