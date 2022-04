Ludovic Giuly quebrou o tabu e falou sobre os problemas financeiros depois de ter pendurado as chuteiras. O ex-jogador de Monaco, Barcelona, Roma e PSG, entre outros, revelou que foi burlado em 2,7 vários milhões de euros, já depois de ter terminado a carreira.



«Senti-me burlado. Felizmente tenho um bom suporte financeiro e não acabei nas ruas porque não lhes confiei todo o meu dinheiro», começou por contar, em entrevista ao Le Parisien.



De acordo com o antigo internacional francês, tudo começou após o final da carreira. Giuly decidiu adquirir uma moradia quando descobriu que estava a perder grande parte do dinheiro que havia acumulado pelos investimentos realizados.



«Em 2016 queria comprar uma casa para morar. No entanto, o meu conselheiro disse-me que seria melhor alugá-la. Ainda assim, falei com um agente imobiliário e percebi que tinha ultrapassado o limite legal de crédito e que não podia receber um empréstimo. O banco explicou-me o dinheiro que tinha seria destinado a reembolsar os empréstimos solicitados para investir em casas de repouso da Sportinvest », explicou.



«Descobri que estava a pagar taxas de seis por cento pelos empréstimos quando estes podiam ser renegociados. Falei com a Sportinvest e disseram-me que eu é que tinha de tratar do assunto. Consultei os meus advogados e descobri que paguei acima do valor real o que havia comprado. Os lares de idosos valiam 3,5 milhões de euros e eu paguei 5,3 milhões. O retorno foi duas ou três vezes menor do que me foi prometido», acrescentou.



Giuly decidiu partilhar a sua história para dar voz a outros futebolistas ou ex-futebolistas que passaram por situações semelhantes e que atravessam dificuldades financeiras.



«Há vários outros jogadores que passaram pela mesma situação e que têm vergonha de admitir. Não deviam ter. Nós somos as vítimas», concluiu.





