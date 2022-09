O Aston Villa confirmou nesta sexta-feira que Boubacar Kamara só poderá regressar à competição após o Mundial.

Significa isto que o médio-defensivo francês, potencialmente convocável pelos Bleus, vai falhar a prova que se realiza no Qatar entre novembro e dezembro deste ano.

Boubacar Kamara contraiu uma lesão ligamentar num joelho no último jogo do Aston Villa, a 16 de setembro com o Southampton, e foi dispensado dos últimos compromissos da seleção francesa, ele que em junho esteve entre os eleitos para os jogos da Liga das Nações, tendo cumprido aí as primeiras três internacionalizações.

A França é campeã mundial em título.