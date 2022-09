O Everton foi multado em 300 mil libras (cerca de 340 mil euros), devido às invasões de campo dos adeptos durante e após o triunfo sobre o Crystal Palace (3-2), em Goodison Park, a 19 de maio.

A perder por 2-0 ao intervalo, os toffees deram a volta ao resultado e garantiram a permanência na Premier League no penúltimo jogo da época. Dominic Calvert-Lewin marcou o 3-2 final aos 85 minutos e os adeptos da casa, tomados pela euforia, invadiram o relvado, repetindo o comportamento depois do último apito do árbitro.

A Associação de Futebol, de acordo com a BBC, considerou que os adeptos tiveram um «comportamento ameaçador e violento».