Erling Haaland acabou de chegar ao Manchester City, mas o pai do fenómeno norueguês deu a entender que a estadia do jogador no futebol inglês pode ser mais curta do que o esperado.

Ao documentário «Haaland, The Big Decision», que conta a história de Erling antes de escolher rumar ao futebol inglês neste verão, Alfie, também ele um antigo jogador do Manchester City, revela os planos para a carreira do filho.

«Acredito que o Erling quer provar o seu valor em todas as ligas e pode ficar três ou quatro anos no máximo em cada uma. Poderia, por exemplo, ficar dois anos e meio na Alemanha, dois anos e meio em Inglaterra e depois em Espanha, Itália, França», vincou.

Erling Haaland assinou por cinco temporadas pelo Manchester City, o que pode (ou não) sugerir uma alteração de planos.