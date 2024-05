Mohamed Camara, jogador do Mónaco, foi suspenso por quatro jogos por ter escondido o logótipo contra a homofobia na sua camisola, com fita adesiva, na última jornada do campeonato francês.

O maliano foi ouvido pela Comissão de Disciplina da Liga francesa e recusou todas as propostas para ações de sensibilização na luta contra a homofobia, que poderiam ter reduzido o castigo. Assim, vai falhar as quatro primeiras jornadas de 2024/25.

Thiago Scuro, diretor geral do Mónaco, revelou que não vai recorrer da decisão, mas garantiu que o clube não aprova a atitude de Camara, que poderá ser alvo de sanções internas.