Lens e Marselha partiam iguais, ambos a meio da tabela, para o confronto deste domingo e foi preciso esperar até final para se separarem. Um golo de Gradit de cabeça deu a vitória ao Lens (1-0), que ocupa agora o sexto lugar, em zona europeia mas para já longe do embalo que garantiu o notável segundo lugar na época passada.

Vitinha foi titular no ataque do Marselha, mas não foi feliz, num jogo que deixa a equipa na 10ª posição, numa zona muito concorrida que representa apenas dois pontos acima da linha de água. Refira-se ainda que o português David Costa saiu do banco do Lens a cinco minutos do fim.