Gonçalo Ramos voltou a ser chamado à equipa titular, nesta deslocação que se previa difícil ao terreno do Stade Reims, mas a estrela da partida foi outro avançado do PSG: o imparável Kyllian Mbappé. Fez três golos, sendo o primeiro uma obra de arte.

Depois do empate do líder Nice, em Montpellier, na abertura da jornada, os campeões sabiam que podiam regressar ao lugar que lhes tem pertencido quase por ‘direito natural’ nos últimos anos.

A equipa de Luis Enrique entrou com boa dinâmica e marcou o primeiro golo bem cedo, logo aos três minutos, num cruzamento largo de Dembélé que Mbappé finalizou sem deixar cair a bola; remate em vólei, ou em raquete, bem colocado; numa palavra: espetacular.

O Reims, quarto classificado, não se atemorizou e foi à procura de golos. Pressionou alto, chegou a ser sufocante sobre a saída de bola do PSG, mas não conseguiu marcar. Perto do intervalo, o guarda-redes Donnarruma salvou os campeões em duas ocasiões com grandes defesas.

Do outro lado, Gonçalo Ramos, sem conseguir acertar na bola, perdeu uma ocasião para marcar. O ponta-de-lança português ficou no balneário ao intervalo, dando lugar ao compatriota Vitinha, que deu mais capacidade à saída de bola do PSG.

E, dessa forma, surgiram mais dois golos em ataques rápidos com superabundância de espaço. 3-0, três golos de Mbappé, três pontos no saco e regresso ao topo da classificação. O PSG demorou 12 jornadas a ser líder… agora falta saber se alguém o consegue destronar.