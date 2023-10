O Paris Saint-Germain descomplicou o que parecia difícil, complicou o que parecia fácil, mas no fim acabou por vencer no terreno do Brest (3-2), em jogo da décima jornada da Ligue 1.

Com Gonçalo Ramos e Danilo no onze inicial – Vitinha começou no banco e Nuno Mendes continua lesionado –, os parisienses abriram o marcador na casa do sexto classificado do campeonato francês aos 16 minutos, com um grande golo do prodígio Zaïre-Emery.

Pouco depois, ainda antes da meia-hora, Lee Kang-in descobriu Mbappé com um grande passe e o avançado francês, num movimento típico, ampliou a vantagem e deu outro descanso aos comandados de Luis Enrique.

Mas o técnico espanhol mostrou preocupação em cima do intervalo, quando Steve Mounié se antecipou a Danilo e reduziu para a formação da casa.

Não durou muito mais a vantagem do conjunto de Paris: novamente nas alturas, Jeremy Le Douaron deixou Donnarumma pregado ao chão e fez o 2-2, aos 52 minutos.

O empate galvanizou o Brest – equipa que contou com Pereira Lage nos últimos minutos –, que foi conseguindo incomodar várias vezes a baliza do PSG, embora sem grande sucesso.

E do outro lado o talento fez a diferença.

Já com Vitinha em campo, Kolo Muani sofreu penálti, Mbappé foi chamado à marca dos onze metros e marcou na recarga, depois de Bizot ter defendido o primeiro remate.

O capitão do campeão gaulês provocou o público, o ambiente aqueceu, e Luis Enrique decidiu substituí-lo logo a seguir.

