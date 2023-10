O Paris Saint-Germain joga este domingo em Brest, partida da décima jornada da liga francesa, e precisa de vencer para se manter colado ao topo da classificação, depois de o Nice já ter aberto a ronda com mais uma vitória.

O PSG vem moralizado, depois de bater o Milan por 3-0 na Liga dos Campeões, mas Luis Enrique está preocupado com dois fatores: o jogo é fora de casa e está marcado para a hora de almoço (13h00 em França, 12h00 em Portugal continental) algo inédito para a equipa, pelo que o treinador entende que «estão reunida as condições para que haja distrações».

Em contrapartida, a equipa do PSG parece estar a subir de forma, com os internacionais portugueses a darem uma ajuda.

Na conferência de imprensa de antevisão ao duelo com o Brest, Luis Enrique analisou o papel de vários jogadores, com destaque para Vitinha e Gonçalo Ramos.

«O que se vê do Ramos é o que a equipa técnica lhe pede», disse o treinador espanhol. «Precisamos de um nove que venha apoiar e ele movimenta-se muito bem. É verdade que não somos uma equipa que faça muitos cruzamentos e talvez por isso não possamos ver as melhores características do Gonçalo, mas ele é um jogador de top e faz um trabalho extraordinário. Posso dizer que com o Ramos e o Kolo Muani tenho dois avançados de alto nível. E Asensio, Barcola e Kang-in Lee também podem jogar nessa posição. Tenho muitas opções, é uma maravilha», acrescentou.

Luis Enrique também descreveu o que espera de Vitinha, embora , neste caso, tenha preferido guardar alguma informação.

«O Vitinha é um jogador que pode jogar na ala, no centro ou até mais na frente. Quando joga na ala, deve saber quais são os espaços que deve ocupar e outros aspetos que não vou divulgar publicamente. Vários jogadores podem fazer esse papel. Fabián Ruiz, Lee, Zaire-Emery, mas o Vitinha faz mais. Dá-me muitas opções» comentou o técnico espanhol.