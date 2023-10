Se há uma palavra que parece definir bem a equipa orientada pelo italiano Francesco Farioli é pragmatismo. O Nice quase não sofre golos e também não faz questão de marcar muitos. Em dez jornadas, apontou onze e concedeu apenas quatro. O suficiente para estar a discutir a liderança da liga francesa com o Mónaco.

Esta sexta-feira, na abertura da décima jornada, foi a Clermont-Ferrand visitar o penúltimo classificado. Resultado: vitória por 1-0, graças ao golo apontado por Hichem Boudaoui aos 74 minutos. O segundo golo do internacional argelino no campeonato.

Com uma defesa sólida, o Nice travou a reação da equipa da casa – se bem que Keita ainda acertou no poste da baliza do polaco Marcin Bulka, nos últimos instantes.

Foi a terceira vitória seguida da formação do sul de França por 1-0.

O Nice chegou aos 22 pontos, mais dois do que o Mónaco, que nesta jornada vai visitar o Lille, quarto classificado. O PSG é terceiro com 18.

Vai animada, esta edição da Ligue 1.