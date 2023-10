O Paris Saint-Germain entrou em campo pressionado pela urgência de vencer, depois de ter perdido em Newcastle na jornada anterior. O Grupo F prometia ser o mais equilibrado de todos, nesta edição da prova, e os resultados nesse sentido, vão mantendo tudo em aberto.

Os campeões franceses lançaram-se ao ataque, com um tridente formado por Dembélé, Kolo Muani e Mbappé – desta vez, Gonçalo Ramos ficou no banco – Vitinha e Zaire-Emery a armar jogo e os laterais Hakimi e Lucas Hernández com vocação ofensiva.

Neste jogo que colocava frente a frente os irmãos Hernández (Lucas e Théo, ambos laterais esquerdos, pelo que raramente se cruzaram em campo) o Milan tentava apresentar um modelo semelhante, com Pulisic, Giroud e Rafael Leão na frente, mas a equipa francesa esteve mais forte no jogo e lançou constantes ameaças à baliza de Maignan.

O primeiro golo surgiu aos 32 minutos, num raide de Mbappé, e premiou esse ascendente da equipa gaulesa.

As tentativas de reação do Milan tinham quase sempre Rafael Leão como protagonista, mas faltou entendimento no ataque. Por alguma razão a equipa italiana ainda não marcou nesta edição da Champions.

Vantagem merecida do PSG ao intervalo; vantagem que podia ter sido dilatada logo no reatamento, mas o remate de Dembélé não contou por causa de uma falta de Ugarte, numa fase anterior da jogada.

Foi, porém, uma questão de tempo: Kolo Muani marcou aos 56 minutos, na insistência após um pontapé de canto.

Com 2-0, a equipa francesa começou a apostar mais em controlar o jogo, sem grande sofreguidão ofensiva. Ainda assim, o suplente Kang-in Lee fechou o resultado aos 89 minutos com um grande golo, o primeiro pelo clube.

Dortmund impõe-se em Newcastle

O PSG isolou-se no comando do grupo do grupo com seis pontos, mais dois do que o Borussia de Dortmund, que foi a Inglaterra surpreender o Newcastle. Os alemães tinham apenas um ponto; agora estão empatados com os britânicos.

O Newcastle quase não criou jogadas de perigo, apesar de ter mais posse de bola – mas o Dortmund fez mais do dobro dos remates e adiantou-se no marcador aos 45 minutos, pela estreante Felix Nmecha. O jovem internacional alemão, nascido em Inglaterra e formado na Manchester City, viveu uma noite especial.

A equipa da casa cresceu no segundo tempo, praticamente ‘acampou’ no meio-campo adversário, mas o Dortmund defendeu bem e segurou os três preciosos pontos sem grandes sobressaltos.