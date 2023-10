«Vou trabalhar para voltar mais forte.» Foi assim que Nuno Mendes reagiu ao vídeo de mensagens de apoio de adeptos do Paris Saint Germain, que o clube francês publicou nas redes sociais.

O internacional português lesionou-se com gravidade e foi operado na semana passada a um tendão da coxa esquerda. O PSG mostrou agora as mensagens de apoio de vários adeptos, que desejam coragem e boa recuperação ao lateral de 21 anos, que não escondeu a emoção com o gesto.