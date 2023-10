Randal Kolo Muani, Ousmane Dembélé, Achraf Hakimi e Layvin Kurzawa, do Paris Saint-Germain, foram punidos com um castigo de um jogo de forma suspensa, devido aos cânticos homofóbicos após a vitória no clássico com o Marselha (4-0), no final de setembro.

O quarteto juntou-se aos adeptos e foi apanhado a cantar «Marselheses, que se f**** as vossas mães», durante os festejos.

A Liga francesa (LFP) anunciou também que o PSG vai ter uma das bancadas fechadas durante dois jogos (um deles suspenso), na sequência destes episódios.

«O clube lamenta que a Comissão Disciplinar tenha optado por uma medida excessiva e coletiva, suscetível de prejudicar o trabalho de diálogo e prevenção realizado pelo clube com associações, instituições e adeptos», referiram os parisienses em comunicado.