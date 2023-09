Warren Zaïre-Emery tem apenas 17 anos, mas já joga como gente grande e... lidera a claque do Paris Saint-Germain como gente grande.

O médio foi titular e cumpriu os 90 minutos na vitória parisiense no clássico frente ao Marselha: não satisfeito, no final da partida assumiu as despesas dos festejos num momento de comunhão entre adeptos e jogadores.

Zaïre-Emery pegou no megafone e fez a festa.

Ora veja: