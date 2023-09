Ao sexto jogo com a camisola do Paris Saint-Germain, Gonçalo Ramos estreou-se a marcar e logo em dose dupla. O internacional português entrou para o lugar de Kylian Mbappé ainda na primeira parte e bisou no triunfo sobre o Marselha (4-0), a contar para a liga francesa.

«Estou feliz, foi uma boa vitória contra uma boa equipa. Estou feliz porque finalmente consegui marcar o meu golo», assumiu o avançado de 22 anos após a partida, aos microfones da Prime Video.

«É uma noite especial, é tempo de aproveitar e amanhã é um novo dia. Temos de nos focar no próximo jogo», disse ainda.

