O Mónaco, o Nice e o Clermont foram este sábado eliminados da Taça de França, ao serem derrotado pelos tomba-gigante Le Puy, Olympique Estrasburgo e Rodez.

O Mónaco caiu no desempate por grandes penalidades (5-4) na receção ao Rodez. O quinto classificado da Liga Francesa, com o português Gelson Martins a titular, ainda esteve ganhar por 2-0, mas consentiu o empate e acabou eliminado.

Um golo madrugador do tunisino Mohamed Ben Fredj, logo aos três minutos, foi suficiente para o Le Puy, antepenúltimo classificado do terceiro escalão, se impor por 1-0 ao Nice, 11.º colocado na Ligue Francesa.

Já o Olympique Estrasburgo, dos escalões distritais, resistiu ao Clermont, nono classificado da Liga, segurando o empate 0-0 até ao fim e decidindo a qualificação a seu favor no desempate por grandes penalidades, ao impor-se por 4-3.

Já o Nantes venceu em casa do Virois, estreando-se com um triunfo por 2-0 na prova que conquistou na época passada, graças aos golos marcados por Mostafa Mohamed, aos 29 minutos, e Evann Guessand, aos 55.

O português Anthony Lopes ajudou o Lyon a vencer por 2-1 na receção ao Metz, enquanto o Lens, segundo classificado da primeira divisão, só quebrou a resistência do Montlhéry perto do fim, acabando por vencer por 2-0. Já o Rennes, com o português Xeka a titular, derrotou por 2-1 o Bordéus.